Savona, in stato di agitazione e alterazione aggredisce i Carabinieri che si offrono di riaccompagnarlo a casa

Posted on

Urbe. Un uomo di 48 anni, O.R., rimasto ferito in un infortunio agricolo in località Dano a Urbe, tra Vara inferiore e Pianpaludo. L’uomo si è ribaltato con il trattore per poi rimanere sotto il mezzo. Nei soccorsi inizialmente erano stati mobilitati anche gli elicotteristi dei vigili del fuoco. Per via delle condizioni meteo non […]