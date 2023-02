Buon Compleanno Faber, viadelcampo29rosso: un evento dedicato alla canzone d’autore

Sabato 18 febbraio, giorno del compleanno di Fabrizio De André, torna, nella sua amata Via del Campo, il ricordo festoso di viadelcampo29rosso, spazio museo del Comune di Genova dedicato a Faber e alla canzone d’autore genovese, gestito dal 2012 dalla Cooperativa Solidarietà e Lavoro.

Un evento aperto a tutti coloro che hanno nel cuore uno degli artisti più amati, un vero poeta del Novecento, che quest’anno ricorderemo eccezionalmente con uno dei suoi amici più cari e prestigiosi, il Maestro Gian Piero Reverberi, che insieme al fratello Gian Franco ha dato vita a quella che viene comunemente riconosciuta come la “Scuola genovese” dei cantautori, insieme ai compagni di sempre: De André, Tenco, Bindi, Paoli, Lauzi. Artisti immensi dal talento straordinario e unico.

In occasione del Compleanno Faber Il Maestro Gian Piero Reverberi ci onorerà della sua presenza e scoprirà in viadelcampo29rosso, nella teca appositamente allestita per l’occasione, le preziose partiture originali di Gulliver (1969), il rarissimo disco di cui fu autore delle musiche insieme a Fabrizio De André, create per lo sceneggiato omonimo andato in onda in 10 puntate dal dicembre 1968. Per la prima volta in esposizione accanto alle partiture, la tavoletta in legno con i nomi dei due autori che compariva all’inizio di ogni puntata, fluttuante sulle acque agitate del mare solcato dal giovane Gulliver, il celebre personaggio nato dalla penna dello scrittore inglese Jonathan Swift. Dal suo incontro con Fabrizio De André avvenuto in gioventù, nacque una collaborazione che dal 1961 proseguì fino al 1970 per poi riprendere nel ’74 e nel ’78 fino al 2005 quando in occasione dell’uscita del triplo cd “In direzione ostinata e contraria”, Dori Ghezzi, moglie di Fabrizio, lo chiamò per curare il lavoro utilizzando i master originali che valorizzano al meglio il timbro vocale di Fabrizio nelle sue note basse.

Un rapporto tra i due di stretta collaborazione ed amicizia, due “genovesi” che il mondo ci invidia.

Il Maestro Reverberi, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra, fondatore del gruppo “Rondò Veneziano”, ha scritto pagine memorabili nella storia della musica e il suo ricordo in Via del Campo sarà veramente un momento imperdibile.

L’omaggio a Faber proseguirà con Luigi Viva, noto autore di libri dedicati al cantautore quali Non Per un dio ma Nemmeno per Gioco – Vita di Fabrizio De André e Falegname di Parole – le canzoni e la musica di Fabrizio De André , che insieme a Luigi Masciari, presenterà il progetto “Viva De André” (Jando Music/Via Veneto Jazz) tratto dall’omonimo spettacolo reduce di una fortunata tournée. Previsti interventi musicali di Luigi Masciari (chitarra) e Oona Rea (voce).

Un altro momento emozionante sarà la consegna a viadelcampo29rosso del quadro digitale dedicato a Faber dell’illustratrice torinese Vanessa Gregorio, facente parte del progetto De Antéx , che si ispira ad alcune parole della canzone “Fiume Sand Creek “. Come si evince dall’ opera, la frase “ ..sognai talmente forte che mi uscì sangue dal naso. Il lampo in un orecchio nell’ altro il paradiso…” è stata riprodotta nei dettagli trasformando le parole in disegno.

Sempre in occasione del Compleanno Faber sarà inaugurata la mostra “Ritratti in Campo” di Luciana Audisio, artista piemontese che esporrà alcuni bellissimi ritratti di artisti italiani e stranieri (Fabrizio De André, Bruno Lauzi, Umberto Bindi, Luigi Tenco, Gino Paoli, Vittorio De Scalzi, Leonard Cohen, Georges Brassens), realizzati con la tecnica dell’acquerello, che l’artista ama per la freschezza dei colori e per gli effetti di chiaroscuro. La mostra sarà visibile gratuitamente fino al 28 maggio nella saletta Mostre Temporanee in orario di apertura del museo.

Ancora musica con Marta Fornasari, violoncellista, e Matteo Callegari, chitarra e voce della band “Per sempre coinvolti” di Pavia, che eseguiranno alcuni brani di Fabrizio De André.

