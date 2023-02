Stop alle auto a benzina e diesel dal 2035, Toti: “Totalmente contrario”

“Sono totalmente contrario a una decisione dell’Europa che a me pare folle per tempistica e per mancanza di neutralità tecnologica“. Lo ha affermato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. “Ancora una volta l’Unione Europea sembra votata a un autolesionismo assai preoccupante, ideologico e totalmente contrario agli interessi di questa unione che, se vuole diventare un unico compatto continente, deve saper prendere un po’ più sul serio le cose invece di fare dei manifesti sostanzialmente inattuabili o attuabili a prezzi insostenibili.