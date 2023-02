Savona, pedonalizzazioni: incontro Comune-FIPE

Questa mattina a Palazzo Sisto si è svolto un incontro tra i rappresentanti della Fipe, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, e l’amministrazione comunale.

Nel corso dell’incontro, a cui hanno preso parte il sindaco Marco Russo, il vicesindaco Elisa Di Padova, l’assessore all’Urbanistica Ilaria Becco e, per la categoria, il presidente provinciale Carlomaria Balzola, la vicepresidente Tiziana Borreani e il rappresentante di Savona, Maurizio Di Adamo, è stato affrontato il tema specifico delle pedonalizzazioni nel contesto più ampio del rilancio della città sia da un punto di vista commerciale sia turistico, temi su cui si è già iniziato a lavorare all’interno della Cabina di Regia Commercio e Turismo.

Sindaco e assessori hanno fatto il punto su quanto già realizzato e sulle attività future di medio e lungo termine che riguardano la mobilità sostenibile. Inoltre è stata condivisa la necessità di mettere in campo misure e agevolazioni per il rilancio delle nuove vie pedonali su cui l’amministrazione è già al lavoro. Si è parlato anche di iniziative di medio termine da costruire insieme che riguardano criteri estetici e agevolazioni su dehors e arredi esterni dei locali per migliorare il decoro di tutta la città.

“E’ stato un confronto aperto e ricco di spunti – ha detto il vicesindaco Di Padova – che ci porterà senz’altro buoni risultati. L’amministrazione ha apprezzato molto l’atteggiamento di Fipe che va nella direzione di collaborare insieme per rendere la città più bella e attrattiva. Siamo consapevoli che i momenti di passaggio sono momenti complessi e che l’amministrazione è al fianco dei pubblici esercizi e dei commercianti per accompagnare e agevolare il rilancio di cui Savona ha bisogno”.

“Possiamo dirci soddisfatti dell’incontro avuto – è il commento di Maurizio Di Adamo e Tiziana Borreani – Abbiamo avuto modo di sottolineare il ruolo fondamentale delle associazioni di categoria in processi di trasformazione quale quello che sta avvenendo a Savona. Auspichiamo che la cabina di regia diventi presto un tavolo del turismo e del commercio, con il coinvolgimento di tutte le realtà associative presenti sul territorio. Pensiamo di avere dato un buon contributo, in particolare sull’argomento dehors e decoro urbano. Abbiamo anche fatto presenti le preoccupazioni e le paure di alcuni esercizi commerciali e per questo abbiamo chiesto un calendario di quanto previsto nel nuovo programma di rilancio della città”.

Tra i primi appuntamenti proposti da Fipe la collaborazione per organizzare il 28 aprile “la giornata della ristorazione per la cultura dell’ospitalità italiana”, iniziativa per valorizzare il turismo enogastronomico. Presto i primi incontri per organizzare l’evento che unisce il tema della ristorazione a quello dell’ospitalità.

