Borgio Verezzi. Incidente questa mattina intorno alle 12 sulla Via Aurelia: un'auto è entrata in collisioje con una moto. Sul posto è immediatamente intervenuta la Croce Bianca di Borgio e la Municipale. Due pesone sono state trasportate in dice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.