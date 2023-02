Bergeggi, cade dal parapendio: soccorso dal Nucleo Cinofili

Intervento del Nucleo Cinofili Liguria oggi a Bergeggi per soccorrere un ragazzo francese precipitato con il suo parapendio per cause da accertare. A dare l’allarme e a soccorrere il giovane gli stessi componenti del Nucleo che hanno assistito alla scena. Sul posto anche l’ambulanza che lo ha trasportato in ospedale a Savona.

