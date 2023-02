Messaggio di Zelensky a Sanremo, l’ambasciatore in Italia Melnyk: “Ringrazio per l’opportunità che abbiamo di condividere i nostri sentimenti”

La serata finale del Festival di Sanremo sarà anche quella in cui Amadeus leggerà un messaggio inviato dal presidente dell’Ucraina, Zelensky. Sono state molte le polemiche e le prese di posizioni per questo momento che verrà collocato all’interno della più importante manifestazione musicale italiana. In conferenza stampa, l’ambasciatore ucraino Yaroslav Melnyk, ha voluto ringraziare l’Italia e tutta l’organizzazione del Festival:

“Il Festival di Sanremo è associato alle bellezza, musica, talento che in questi giorni è tutta concentrata sulla città dei fiori. Prendo questa occasione per ringraziare di essere ascoltati e seguiti da milioni di italiani e ringrazio per l’opportunità che abbiamo di condividere i nostri sentimenti vissuti da nostri concittadini e lanciare un messaggio di unità intorno ai valori condivisi da tutti. E’ anche una opportunità per ringraziare tutto il popolo italiano per il sostegno che abbiamo ricevuto fin dai primi giorni della guerra. Ringrazio per le porte aperte delle vostre case e dei vostri cuori. Apprezziamo la vostra solidarietà con l’Ucraina in questi momenti duri della nostra storia. Un particolare ringraziamento va agli artisti italiani che hanno dimostrato sostegno alla causa”, ha detto. “La cultura non può stare fuori dalla politica soprattutto durante la guerra, i programmi musicali e di intrattenimento hanno smesso di essere solo puro intrattenimento ma sono diventati piattaforma per sollevare temi sociali anche dolorosi. Non vorremmo che in questo caso la società italiana si spaccasse intorno a questo intervento. la sua lotta per la protezione dei valori dei diritti comuni dal palco dell’Ariston è per noi occasione di far conoscere la verità, nell’obiettivo di far tornare la pace nel continente europeo. Spero che il messaggio stasera del presidente ucraino sarà ascoltato da tutti gli italiani amanti della musica e della cultura vera. Il nostro presidente, infine, ha deciso di arricchire l’intervento con un omagigo musicale dall’ucraina”, ha concluso.

