C’è anche la Liguria alla nuova edizione di FRUIT LOGISTICA a Berlino, la principale fiera del commercio e della logistica internazionale dedicata al commercio e alla logistica di frutta e verdura con oltre 2.600 espositori, di cui 454 italiani, con visitatori provenienti da 140 Paesi del mondo. Una vetrina importante che ha permesso di presentare alla stampa e agli operatori esteri di import ed export “Liguria, your fruitful choice”, iniziativa regionale per una Liguria sempre più al centro dei mercati internazionali sia come destinazione di merce che per la qualità dei suoi prodotti