Festival di Sanremo 2023, tutti pazzi per Rubens e per la Liguria

Tutti i cuori battono per la Liguria in questo Festival di Sanremo 2023, e non solo per il fascino senza tempo della competizione canora più famosa d’Italia.

Il ritratto di Rubens “in trasferta” all’Ariston, dopo il successo della mostra al Palazzo Ducale di Genova da oltre 74mila visitatori, è diventato lo sfondo prediletto per gli scatti di vip e cantanti in gara, anche grazie all’impegno della curatrice della mostra Anna Orlando.

Tantissime le personalità che si sono fatte immortalare davanti al quadro, incluso il conduttore del Festival e leggenda della musica italiana Gianni Morandi, che ha lanciato questa video – dedica dopo aver ascoltato la spiegazione del quadro da parte della curatrice: “La Liguria è davvero una perla, una meraviglia continua, e non solo per Sanremo ma anche per cose meravigliose come questo quadro, che cercate di mettere in luce il più possibile. Viva Sanremo, viva la Liguria!”.

Ma l’affetto dei big per le due Riviere viaggia anche attraverso l’hashtag #lamialiguria, il portale di promozione turistica della Liguria.

Tra i primi a rilanciarlo l’imprenditrice digitale e influencer Chiara Ferragni, quest’anno tra le co – conduttrici che stanno affiancando Amadeus sul palco dell’Ariston, che ha condiviso sui suoi social uno scatto vista mare con scritta “La mia Liguria”.

Ma sono tantissimi i vip che in questi giorni stanno dedicando un pensiero e una riflessione alla Liguria, come Noemi, Tananai, Ditonellapiaga, Sethu, Olly e Mara Sattei.

Le loro dichiarazioni d’amore verranno proiettate sul pannello led sede del Palazzo della Regione di piazza De Ferrari per tutta la durata del Festival.

Dal palcoscenico più famoso e dalla gara canora più iconica d’Italia, insomma, è scattato un vero e proprio “innamoramento” per la Liguria.

