Arenzano, Autostrade ha chiesto di spostare il Carnevale: rischio caos autostrada

Autostrade ha richiesto al Comune di Arenzano di rinviare il Carnevale dei Bambini. Il sindaco Francesco Silvestrini, ha spiegato che la chiusura dell’Aurelia necessaria per la manifestazione rischierebbe di creare il caos nel traffico. Si tratterebbe di sole 2 ore di chiusura ma evidentemente troppe per Aspi che sta intervenendo in una galleria all’interno della quale il transito è su una sola corsia.

“Questa mattina sono stato contattato da un funzionario di Autostrade per l’Italia, il quale, tenuto conto del fatto che il prossimo sarà l’ultimo fine settimana in cui ci saranno disagi per lavori in galleria, ha chiesto di spostare il Carnevale dei Ragazzi”.

Informazioni sull'autore del post