Savona, tragedia nel deposito di TPL Linea: muore un dipendente

Incidente sul lavoro a Savona nel deposito di TPL Linea. Il bilancio è di un morto. Il fatto è accaduto intorno alle 20, la vittima un dipendente aziendale. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi medici e i vigili del fuoco oltre alla Polstrada e all’automedica ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Al deposito di TPL Linea sono arrivati anche il Sindaco, Marco Russo e l’assessore Rossello. In corso i rilievi per stabilire nei dettagli la dinamica della tragedia.

