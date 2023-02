Genova, domenica torna la Fiera di Sant’Agata

Torna nella sua data tradizionale la Fiera di Sant’Agata, nel quartiere di san Fruttuoso. La manifestazione commerciale legata al nome della santa venerata nell’omonima chiesa è da sempre un momento atteso e molto sentito dai genovesi e dai liguri anche per la sua varietà merceologica e per la peculiare offerta commerciale. Anche quest’anno saranno circa 600 le postazioni a disposizione degli operatori, provenienti da quasi tutte le regioni d’Italia, che allestiranno i loro punti vendita in corso Sardegna tra via Giacometti e via Don Orione, via Giacometti, via Casoni, piazza Terralba, via Torti, via Novaro, piazza Martinez, piazza Giusti, piazza Manzoni e corso Galilei dove per tradizione trovano posto i produttori del comparto florovivaistico e agricolo con produttori locali.

«Finalmente torna la tradizionale fiera di Sant’Agata e finalmente torna proprio in concomitanza con il giorno dedicato alla santa – commenta l’assessore al Commercio e alle Tradizioni Paola Bordilli – è la fiera più grande della città, molto attesa dai genovesi ma anche dagli operatori commerciali, che vengono anche da fuori regione per questo atteso appuntamento. Una tradizione molto sentita dal quartiere di san Fruttuoso e non solo, di grande richiamo per l’offerta merceologica molto varia che anche quest’anno sarà garantita che sfiora i 600 fieristi presenti. Ogni fiera, soprattutto quelle così numerose per numero di banchi come quella di Sant’Agata, mette a sistema un complesso lavoro di squadra coordinato dal settore Commercio con tutti gli uffici comunali coinvolti e le società partecipate: a tutti loro rivolgo il mio sentito ringraziamento».

In occasione della Fiera di Sant’Agata dalla mezzanotte di domenica 5 febbraio alle 4 di lunedì 6 febbraio e comunque fino a cessate esigenze, a eccezione per il transito bidirezionale della linea AMT 618 fino alle ore 1.30, sono previste modifiche alla viabilità.

Divieto di circolazione e di sosta con sanzione accessoria della rimozione coatta del veicolo degli inadempienti in:

via de Paoli;

via D’Albertis tratto tra piazza Martinez e via Vitale;

via Paggi tratto tra via Casoni e via San Fruttuoso;

via Pendola;

via Giacometti (escluso veicoli Tpl fino alle ore 1.30 del 05.01);

piazza Giusti area antistante i civv. 10 e 11 e antistante edificio FS;

corso Galilei;

via Torti tratto tra piazza Martinez e via dell’Albero D’Oro;

via Casoni;

piazza Martinez;

piazza Manzoni lato mare;

Manzoni lato mare; via Novaro tratto tra via Giacometti e via Toselli;

Novaro tratto tra via Giacometti e via Toselli; corso Sardegna nella semicarreggiata di levante, tratto tra via Giacometti e via Don Orione e nello stesso tratto, nella semicarreggiata di ponente, istituzione del doppio senso di circolazione;

Sardegna nella semicarreggiata di levante, tratto tra via Giacometti e via Don Orione e nello stesso tratto, nella semicarreggiata di ponente, istituzione del doppio senso di circolazione; via Giorni;

Giorni; piazza Terralba esclusa la corsia che adduce a via Torti in direzione ascendente.

Divieto di sosta veicolare con la sanzione accessoria della rimozione coatta del veicolo per gli inadempienti in:

via Toselli tratto tra piazza Martinez e via Novaro;

Toselli tratto tra piazza Martinez e via Novaro; via Marina di Robilant sul lato ponente del tratto tra via S. Fruttuoso e via Torti;

Marina di Robilant sul lato ponente del tratto tra via S. Fruttuoso e via Torti; via San Fruttuoso sul lato mare del tratto tra passo Resa Villa Migone e villa Migone e su entrambi i lati nel tratto dalla villa Migone fino a via dell’Albero D’Oro inclusa;

San Fruttuoso sul lato mare del tratto tra passo Resa Villa Migone e villa Migone e su entrambi i lati nel tratto dalla villa Migone fino a via dell’Albero D’Oro inclusa; via Vitale tratto tra il civ. 2n e il civ. 12n;

Vitale tratto tra il civ. 2n e il civ. 12n; passo Resa di Villa Migone;

Resa di Villa Migone; via G.B. d’Albertis tratto tra via Revelli Beaumont/Vitale e via Repetto;

G.B. d’Albertis tratto tra via Revelli Beaumont/Vitale e via Repetto; via Olivieri tratto tra corso Galilei e via Cambiaso con istituzione del doppio senso di circolazione.

In via San Fruttuoso sono istituiti:

senso unico di marcia nel tratto tra passo Resa di Villa Migone e l’intersezione con via dell’Albero d’Oro inclusa con contestuale rimozione dei veicoli inadempienti;

unico di marcia nel tratto tra passo Resa di Villa Migone e l’intersezione con via dell’Albero d’Oro inclusa con contestuale rimozione dei veicoli inadempienti; divieto di circolazione nel tratto tra via Imperiale e via dell’Albero d’Oro.

In via dell’Albero d’Oro è istituito l’obbligo di arresto e dare precedenza e l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con via Torti.

In via Pertusio è istituito il senso unico alternato a vista con diritto di precedenza per i veicoli diretti verso via Varese.

In via Toselli sono stabiliti:

istituzione del senso unico di marcia con direzione ponente nel tratto tra via Novaro e piazza Martinez;

del senso unico di marcia con direzione ponente nel tratto tra via Novaro e piazza Martinez; obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con via Novaro per i veicoli in transito nel tratto a ponente dell’intersezione con via Novaro.

In via Imperiale è istituito l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con via Torti.

In via Oristano è istituito l’obbligo di uscita su via Varese con obbligo di svolta a sinistra in via Ayroli.

In via Cambiaso è istituito il senso unico alternato a vista fino all’intersezione con piazza Manzoni.

Sono istituite fermate bus AMT su:

lato ponente di via Marina di Robilant in prossimità dell’intersezione con via Torti;

ponente di via Marina di Robilant in prossimità dell’intersezione con via Torti; lato mare di via Marchini in prossimità dell’intersezione con via Amarena;

mare di via Marchini in prossimità dell’intersezione con via Amarena; lato mare di piazza Giusti in prossimità del civ. 1;

mare di piazza Giusti in prossimità del civ. 1; lato levante di corso Sardegna tratto tra il termine della sosta e via Giacometti lungo la corsia di canalizzazione nei pressi dell’edicola.

