Genova, anarchici in corteo contro il 41 bis

Corteo di anarchici oggi a Genova in segno di solidarietà nei confronti di Alfredo Cospito in sciopero della fame da quasi 4 mesi contro il 41 bis. Il corteo, composto da circa 40 persone e aperto dallo striscione “Chiudere il 41 bis”, è partito da Piazza della Commenda ed è terminato in Piazza Caricamento.

