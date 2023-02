Alassio, 250.000 euro per il recupero delle superfici forestali danneggiate dall’incendio dello scorso anno

“Ricordiamo tutti le fiamme che in una notte di fine estate hanno illuminato la Baia del Sole e arso la collina sopra la Cappelletta, sopra la Chiesetta di Santa Croce – le parole di Fabio Macheda, Assessore all’Ambiente del Comune di Alassio – il nero bruciato che ancora oggi interrompe il verde vivo della vegetazione che incornicia la Città del Muretti, è la ferita che quelle fiamme hanno lasciato alla nostra collina. Una ferita che vorremmo curare, guarire”.

“Per questa ragione nel dicembre scorso abbiamo disposto l’affidamento dell’incarico professionale al Dott. For. Gianluca Bico, per la realizzazione del “Progetto di recupero dell’area incendiata, nonché la domanda di contributo Regionale a valere sulla sottomisura 8.4 relativa al “Ripristino delle foreste danneggiate da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici”.

“L’intervento progettato – commenta lo stesso Bico – riguarda il recupero delle superfici forestali danneggiate dall’incendio del settembre 2022 per una superficie di circa 63 ettari. Nello specifico l’intervento sarà ripartito tra: l’abbattimento delle piante morte o morenti con l’esbosco della maggior parte del materiale; una parte dei tronchi verranno sistemati lungo le isoipse per ostacolare l’erosione superficiale ed agevolare la germinazione dei semi; la semina di specie forestali arboree idonee alle caratteristiche dell’area, in particolare roverella”.