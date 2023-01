Intervento dei vigili del fuoco sulle colline di Alassio per un incendio che si è propagato a causa del forte vento. Ancora sconosciute le cause del rogo. Sul posto ha operato anche l’elicottero dei vigili del fuoco e i volontari AIB. Al momento non si segnalano danni, una persona è stata ricoverata in ospedale in condizioni non preoccupanti.

