Taggia,martedì 31 gennaio presentazione dei progetti Servizio Civile 2023

Sono aperti i bandi 2023 per la partecipazione ai progetti del Servizio Civile Universale, dedicati ai giovani tra i 18 e i 28 anni.

Il Comune di Taggia, in collaborazione con le associazioni e gli enti del territorio interessati, ha organizzato un incontro formativo per spiegare ai giovani le opportunità messe a disposizione. L’evento si terrà martedì 31 gennaio alle 16.00 nella sede del Centro Aggregativo Giovanile (CAG) ‘Stazione Centro’, alle ex Caserme Revelli (dietro la Caserma dei Carabinieri di Arma di Taggia).

Oltre ai rappresentati del Comune saranno presenti i rappresentati degli enti che hanno progetti attivi sul territorio comunale per l’anno 2023. Di seguito l’elenco dei soggetti e i posti messi a disposizione:

Anci Lombardia – Comune di Taggia: Centro Anziani di Arma (4 posti + 2 posti per giovani con disabilità), Asilo Nido comunale (2 posti)

Caritas Sanremo: Centro Aiuto alla Vita (4 posti)

Confcooperative: Nido Bollicine di Taggia gestito dalla cooperativa Jobel (1 posto)

Centro L’Ancora: Albero Magico sede secondaria delCentro di Aggregazione Giovanile Puerto di Imperia (2 posti)

Croce Verde Arma di Taggia (8 posti)

Croce Rossa Sanremo: sociale (3 posti), emergenza (3 posti)

Durante l’evento saranno dati tutti i dettagli necessari per comprendere al meglio i vari progetti e quali saranno di fatto le mansioni che si andranno a svolgere.

L’impegno chiesto ai volontari è di 25 ore settimanali, per un totale di 12 mesi, ed è previsto un contributo di 444 euro mensili, oltre a un percorso di orientamento al lavoro e la certificazione delle competenze.

Le domande per la partecipazione al Servizio Civile Universale dovranno essere inviate entro e non oltre le 14.00 del 10 febbraio. Gli aspiranti volontari dovranno presentare le iscrizioni esclusivamente attraverso la piattaforma Domande On Line (DOL) raggiungibile tramite il seguente link: https://domandaonline.serviziocivile.it/.

Informazioni sull'autore del post