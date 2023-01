Dolcedo, in arrivo una nuova scuola elementare e materna

Posted on

Un fondo da 3 milioni di euro per contrastare la morosità per affitti e spese condominiali di nuclei familiari assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica che non riescono a provvedere al pagamento e rischiano di perdere la propria casa. Per supportare le famiglie oggi in difficoltà, il Comune di Genova ha previsto un contributo […]