ASL 1, Al via il “Centro prelievi mobile”

Ha ripreso il via a gennaio, e sarà attivo tutto l’anno, il servizio del “centro prelievi mobile” di Asl 1. Personale sanitario di Asl 1 infatti si sposterà nell’entroterra e sulla costa, a bordo di un ambulatorio mobile, in modo da offrire l’opportunità all’utenza di poter effettuare i prelievi per gli esami di laboratorio. Il tour del camper toccherà diversi comuni dei tre distretti socio sanitari e per accedere al servizio è necessario prenotare sui seguenti canali:

per telefono all’800 098 543 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18);

(dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18); presso gli sportelli Cupa (in ospedale o al distretto sanitario);

(in ospedale o al distretto sanitario); presso le farmacie che hanno attivo il servizio di prenotazione Cup;

che hanno attivo il servizio di prenotazione Cup; sul portale prenotosalute.regione.liguria.it;

“Continua l’impegno di Asl1 per il territorio – ha sottolineato il DG Dott. Luca Filippo Maria Stucchi – e colgo l’occasione per ringraziare il personale impegnato nel servizio, il cui comune obiettivo è quello di poter essere più vicini alle piccole realtà”. Alle parole del DG fanno eco quelle del DSS di Asl1 Dott. Roberto Predonzani: “Rafforzare la risposta territoriale per chi abita nel nostro entroterra in particolare, è un obiettivo che vogliamo perseguire in modo da poter dare una risposta celere e un servizio a misura di cittadino”.

