Al via domani ANTIQUA 2023 al Porto Antico di Genova

Apre domani, sabato 28 gennaio, ai Magazzini del Cotone del Porto Antico di Genova la 32^ edizione di ANTIQUA – Mostra mercato di Arte Antica. La manifestazione, in programma fino a domenica 5 febbraio, è dedicata quest’anno al tema del mare, in onore di The Ocean Race – The Grand Finale, in proramma alla fine di giugno nel nuovo waterfront di levante del capoluogo ligure.

Ad ANTIQUA partecipano trentacinque espositori provenienti da tutta Italia con una ricercata e ampia galleria di arredi di alta epoca, sculture, tappeti pregiati, dipinti a partire dal Seicento, argenti e gioielli, sculture lignee e in marmo, ceramiche, vetri artistici, libri e stampe. Tra le opere in esposizione molti i dipinti d’ispirazione marina e di autori liguri; tra gli arredi spiccano alcuni pezzi delle più pregiate manifatture genovesi, e poi ancora rari vasi giapponesi in porcellana, preziosi candelabri Luigi XIV e gouache in carta del XIII secolo.

Tre sezioni speciali sono state realizzate grazie al Galata – Museo del Mare e della Navigazione, alla Galleria d’arte Moderna di Genova e a La Galleria Corporate Collection di BPER Banca.

Il primo incontro in programma con i curatori delle mostre collaterali è domenica 29 gennaio alle ore 16 con “Oltre il mare di Mariani. Opere di Pompeo Mariani dalla Galleria d’Arte Moderna di Genova” a cura di Simona Parigi. L’incontro con la conservatrice sarà un excursus delle opere di Mariani e un approfondimento sulla piccola ma significativa esposizione curata per i visitatori di Antiqua con pezzi attualmente non in esposizione al Museo: oltre allo struggente “L’addio del marinaio. La partenza del marinaio”, le figure marine scolpite da Angelo Camillo Maine e lo “Scaricatore” di Guido Micheletti. Un viaggio ideale che dal sentimentalismo di Mariani porta alla dura realtà della fatica fisica dei camalli.

Patrocini e partnership

La 32^ edizione di Antiqua è patrocinata da Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio. Partner sono BPER Banca, Galata Museo del Mare e della Navigazione e Galleria d’Arte Moderna di Genova.

Orari di apertura, biglietti e convenzioni

Antiqua è aperta al pubblico nei festivi e prefestivi dalle 10 alle 20, nei giorni feriali dalle 14 alle 20. Intero 12 Euro, ridotto 8 Euro. Con il biglietto di Antiqua si ha diritto all’ingresso ridotto presso il Museo del Mare e della Navigazione e presso la GAM, e viceversa. Riduzioni anche per i possessori di Bancomat e Carte di credito BPER/Banca Carige e dei biglietti della mostra di Rubens a Palazzo Ducale. Info e biglietti on line su: www.antiquagenova.it.

Informazioni sull'autore del post