Allerta valanghe in Liguria oggi e domani 26 gennaio

Savona. Giovedì 8 dicembre, alle 11, nella cappella della casa generalizia delle Figlie di Nostra Signora della Neve in via santa Maria Maggiore 2 (presso via Manzoni) a Savona, la novizia Maria Monica Bazzani professerà i voti di povertà, castità e obbedienza alla presenza del vescovo Vittorio Lupi. La congregazione annuncia con gioia questo evento […]