Due stranieri fermati per immigrazione clandestina nel Ponente Savonese

Due stranieri sono stati arrestati dai Carabinieri a Pietra Ligure e Alassio per immigrazione clandestina. Si tratta di due pregiudicati, un 52enne e un 30enne.

Sul 52enne straniero pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Genova per immigrazione clandestina. L’uomo, gravato da vari precedenti per reati contro il patrimonio commessi in varie province italiane, è stato individuato mentre attendeva l’autobus nei pressi della stazione ferroviaria della cittadina rivierasca, quindi è stato condotto presso la locale Stazione Carabinieri per le formalità di rito propedeutiche al suo accompagnamento in carcere.

Analogo provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri di Pietra Ligure domenica scorsa nei confronti di un altro cittadino straniero destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Modena. Anche in questo caso, il 30enne, responsabile di vari reati contro il patrimonio e sulle sostanze stupefacenti perpetrati nella provincia emiliana, è stato individuato dai militari della locale Stazione dei Carabinieri durante un servizio di controllo del territorio.

Informazioni sull'autore del post