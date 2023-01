Savona, ancora una nave fermata in porto per irregolarità

Posted on

Se non per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità Da oggi, su tutto il territorio nazionale, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano. Uniche eccezioni: comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per […]