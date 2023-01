Sarzana, saluta la Polizia e viene picchiato da suo connazionale: un mese di prognosi per ragazzo nordafricano

Posted on

Sono 2.562 i nuovi casi di Covid in Liguria a fronte di 9.995 tamponi effettuati, per un tasso di positività che si attesta al 25,6%. Cala il numero dei ricoverati: 4 in meno rispetto a ieri, aumentano di una unità i ricoveri in intensivia (+1) rispetto a ieri.