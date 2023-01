Regione Liguria, al via l’apertura della misura finanziaria a sostegno di olivicoltori e aziende zootecniche

Posted on

Bergeggi. La Protezione Animali savonese lancia l’allarme per la tentata vendita di cuccioli di cane sulle spiagge della riviera, da parte di persone con accento straniero. E’ avvenuto ieri a Bergeggi, dove sono stati offerti tre cuccioli troppo piccoli per essere sottratti alla madre e quindi in pericolo di vita, anche per le condizioni in […]