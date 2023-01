Genova, infortunio sul lavoro: operaio trasportato al pronto soccorso

Posted on

Vado Ligure. Si sarebbe dovuta tenere ieri, ma è stata rimandata per uno sciopero dei legali, la prima udienza di un singolare processo. In tribunale due famiglie vicine di casa che non si sopportano. La vicenda risale al 2015 quando una donna si accorge che la vicina la stava riprendendo col telefonino ed allora in […]