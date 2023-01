Genova, nave portacontainer si inclina su un fianco: nessun ferito

Una portacontainer per cause da chiarire si è inclinata su un fianco nel porto di Genova a molo Canepa. Si tratta della Seven S, battente bandiera di Panama e diretta in Bulgaria. Secondo le prime informazioni si sarebbe inclinata durante le operazioni di carico. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco e i soccorsi medici ma non si sono verificati feriti così come non si è verificata alcuna fuoriuscita di carburante. Le indagini e gli accertamenti verranno effettuati nei prossimi giorni. Il Gruppo MEssina ha fatto sapere di “aver seguito le istruzioni impartite dal Comando nave in merito allo stivaggio del carico e di essersi subito adoperata per limitare il più possibile eventuali conseguenze negative, prestando la massima collaborazione alle Autorità prontamente intervenute”.

Informazioni sull'autore del post