Una giovane di 16 anni ha messo in fuga il suo aggressore sferrandogli un pugno in faccia. E’ accaduto questa mattina nel quartiere genovese di Pegli. La giovane è stata aggredita da un uomo che l’ha afferrata e le ha tappato la bocca con una mano. La studentessa ha avuto la prontezza di riflessi di girarsi e colpire l’aggressore con un pugno in faccia, quindi ha chiamato i genitori e i carabinieri per la denuncia.

