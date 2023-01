Piana: “Etichettare vino, birra e liquori come alimenti pericolosi per la salute sarebbe un errore clamoroso”

“Vigileremo e continueremo la nostra battaglia per il made in Italy, perché etichettare vino, birra e liquori come alimenti pericolosi per la salute sarebbe un errore clamoroso, se non un autogol. E non solo economico, ma per l’equilibrio della nostra alimentazione. Mettere al bando una categoria in modo generalizzato non vuol dire contrastarne gli abusi. Noi continuiamo a favorire gli investimenti sulla promozione, sul recupero dei vigneti incolti, sul ricambio generazionale, sull’enoturismo e sull’educazione alimentare. Il nostro è un vino di qualità, la Liguria è sempre più terra di grandi vini e delle comunità che vi ruotano attorno, con tutta la loro storia. Intendiamo tutelarli in Italia, in Europa e favorirne l’internazionalizzazione. Il caso irlandese, anche se l’Irlanda non è tra i maggiori importatori di vino, rischia di generare confusione e disinformazione. Contrasteremo qualsiasi possibile effetto domino in Europa, da cui ci attendiamo ben altre azioni, a tutela del sistema agroalimentare“.

Così il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana sulla questione dell’etichettatura degli alcolici.

La proposta europea che continua a far discutere è quella di indicare nelle etichette dei prodotti alimentari gli eventuali effetti negativi per la salute, che dovrebbe riguardare per l’appunto anche gli alcolici.

Informazioni sull'autore del post