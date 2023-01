La Spezia, Aumentati i fondi i per le vittime dell’amianto. La soddisfazione del Sindaco Peracchini

“Aumentati i fondi i per le vittime dell’amianto e riconoscimento dei danni da esposizione ambientale anche per i cittadini che sono stati colpiti dal mesotelioma pleurico: due passi importanti approvati alla Camera a cui anch’io come Sindaco ho politicamente lavorato perché fossero riconosciuti insieme all’onorevole Frijia, l’ANMIL e gli altri miei colleghi sindaci italiani – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – Un grande lavoro di squadra che è stato possibile grazie alla campagna promossa dall’ANMIL, il contributo erogato dall’Inail ai malati di mesotelioma o ai loro eredi salirà da 10.000 a 15.000 euro a decorrere dal 2023. Allo stesso tempo la prestazione aggiuntiva erogata ai soggetti già titolari di rendita passa dal 15% al 17% della stessa rendita in godimento. Un segnale importante e concreto per un male che non deve essere mai più invisibile agli occhi della società”

Informazioni sull'autore del post