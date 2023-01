L’ex sottosegretario Andrea Costa nominato esperto in strategie di attuazione del Pnrr-Missione 6 Salute

Posted on

Per gli over 70 del Comune di Santa Margherita Ligure, l’utilizzo dell’autobus sarà gratis su tutta la rete provinciale di Amt ad esclusione del Comune di Genova fino al 31 dicembre 2022. L’accordo è stato concluso tra Amt, Azienda di trasporto pubblico e Comune. Per potere usufruire dell’iniziativa bisognerà richiedere il CityPass Amt tramite i […]