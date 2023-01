Insediate oggi le 18 Commissioni tematiche di ANCI Liguria

Compito delle Commissioni è sviluppare e approfondire questioni inerenti ad ambiti specifici della vita di Comuni, Province e Città Metropolitana, interagendo con le altre Istituzioni e intervenendo in rappresentanza dei Comuni ai principali tavoli di concertazione, oltre che svolgere l’istruttoria per la redazione dei pareri da sottoporre al Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) della Liguria.

“Le Commissioni sono uno strumento dinamico sia per l’evoluzione continua dei temi di pertinenza sia perché sono miste, ovvero composte da Amministratori e Tecnici – afferma il Direttore di Anci Liguria Pierluigi Vinai – Per quanto riguarda il coinvolgimento, sono numeri a cui non eravamo mai arrivati prima, e testimoniano che il lavoro svolto in questi anni ha generato una notevole attenzione nei confronti di Anci da parte degli Amministratori locali, che si rivolgono ad Anci per ottenere le risposte ai propri bisogni”.