Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Genova per i 150 anni dell’Istituto Idrografico della Marina

Il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha espresso il benvenuto della Liguria ricordando il legame fra Sergio Mattarella e la Liguria, dall’inaugurazione della casa natale di Sandro Pertini, alla sua visita all’Istituto Gaslini in occasione dell’ottantesimo anniversario dalla sua fondazione, fino alla profonda vicinanza dopo il crollo di ponte Morandi e per l’inaugurazione del nuovo ponte di Genova San Giorgio. “Siamo grati del sostegno che negli anni dei suoi mandati ci ha sempre dimostrato e saremo onorati di accoglierlo con affetto per condividere questa ricorrenza importante per Genova, per la Liguria e per tutto il Paese”, così il Presidente Giovanni Toti