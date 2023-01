Sport e salute, Brunetto (Lega): avanti con la candidatura di Regione Liguria a “European region of sport 2025”

“Lo scorso giugno il consiglio regionale aveva votato a favore della mozione della Lega per la candidatura di Regione Liguria a ‘European region of sport 2025’ di cui all’iniziativa promossa da Aces Europe e a seguito del protocollo d’intesa tra l’Ente e l’Associazione, per la promozione dell’attività sportiva quale principio di benessere nella nostra regione ai sensi del ‘Libro bianco sullo sport’ presentato dalla Commissione UE a Bruxelles. Oggi ho quindi discusso in aula l’interrogazione in cui ho chiesto di conoscere quali iniziative si stiano ponendo in essere relativamente all’avanzamento della candidatura, considerando anche che molti Comuni liguri hanno ottenuto il titolo di ‘European town of sport’ e Genova sarà ‘European capital of sport 2024’. L’assessore competente ha confermato l’impegno di Regione Liguria spiegando che in primavera è prevista la presentazione ad Aces Europe del dossier di candidatura che rappresenta una fotografia della realtà sportiva ligure. Inoltre, in autunno Regione Liguria ospiterà la commissione Aces Europe per la visita ispettiva ai fini del conferimento del titolo ‘European region of sport 2025’. Lo sport è benessere e rappresenta un utile strumento per migliorare la salute pubblica. L’avvio di idonee iniziative può quindi favorire una maggiore consapevolezza tra i liguri sull’importanza della relazione sport-salute”.

Lo ha dichiarato il presidente della II Commissione Salute e Sicurezza sociale e consigliere regionale Brunello Brunetto (Lega).

Informazioni sull'autore del post