Vento forte in Liguria, ad Arenzano raffica record: 112 km/h. All’Aeroporto dirottati due voli

Vento forte in Liguria e cielo terso. Si presenta così la giornata nella nostra regione dopo la pioggia dell’ultimo fine settimana. Le forti raffiche hanno costretto alla chiusura il Psa di Genova e il Reefer Terminal di Vado Ligure. Ad Arenzano si è registrata la folata di vento più intensa che ha toccato i 112 km/h, chiusi i parchi e il cimitero della città rivierasca. A Loano una raffica ha toccato i 107 km/h, al Lago di Giacopiane 105 km/h. Alla boa di Capo Mele registrata un’onda massima di quattro metri. A Genova per tutta la giornata divieto di transito sulla Sopraelevata ai motocicli/motoveicoli e agli autoveicoli furgonati e telonati. Tra Savona e Albenga sulla A10 è in vigore il divieto di transito in entrambe le direzioni a telonati e roulotte. Due voli in arrivo a Genova sono stati dirottati.

