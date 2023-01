Posted on

Alassio. I Carabinieri hanno effettuato un controllo di fronte all'Istituto Alberghiero trovando un ragazzo minorenne in possesso di una piccola quantità di droga. E' stato accompagnato in caserma dove ha atteso l'arrivo dei genitori cui è stato consegnato. Per lui scatterà la segnalazione in Prefettura