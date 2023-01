Frana a Torriglia: la Regione Liguria è in costante contatto con la Protezione Civile e il sindaco di Torriglia per monitorare la frana che si è abbattuta sulla strada comunale per Montoggio dopo la frazione di Laccio. In località Frevada ci sono sei persone potenzialmente isolate, con il Comune che sta intervenendo per liberare la strada, mentre è stato riaperto il passaggio per i mezzi di soccorso in caso di necessità per la nottata. Domani con la luce verrà valutato il versante.