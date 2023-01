Sestri Levante, ruba bigiotteria per 3.000 euro: giovane incastrato dalle telecamere e arrestato

Posted on

Una donna di 55 anni è stata investita questa mattina a Genova nel quartiere di Borgoratti. L’automobilista, anzichè fermarsi per prestare soccorso è fuggito. Per la vittima è stato disposto il trasferimento all’ospedale San Martino di Genova in codice rosso. Sono già in corso le indagini che si avvalgono delle immagini della videosorveglianza per risalire […]