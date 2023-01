Saldi invernali al via da oggi

Posted on

Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri per risalire all’identità del cadavere ritrovato questa mattina a Toirano nel torrente Varatella. La segnalazione, arrivata al 112 ha messo in moto i soccorsi con i vigili del fuoco e i militi della Croce Rossa che sono accorsi sul posto constatando il decesso dell’uomo. Dalle verifiche […]