Genova, Teatro Carlo Felice: sciopero sabato 7 gennaio 2023

Posted on

Villanova d’Albenga. Tutti soddisfatti per la vicenda autovelox, conclusasi con l’archiviazione delle multe che moltissimi cittadini avevano ricevuto in questi ultimi tempi. Grande soddisfazione anche da parte dei sindaci di Albenga, Villanova, Casanova Lerrone, Garlenda, Ortovero e Cosseria, che in seguito alla notizia positiva ricevuta durante l’incontro in Prefettura hanno informato i cittadini in merito alle ultime delucidazioni […]