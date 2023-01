Un uomo è stato accoltellato al collo alla stazione ferroviaria di Ventimiglia. E’ accaduto nella giornata di oggi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici e la Polfer. La vittima è un uomo di 38 anni si origine straniera trasportato in elisoccorso in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure. In corso le indagini per ricostruire la dinamica del fatto.

