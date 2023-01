Genova, omicidio-suicidio: spara alla fidanzata e si suicida

Tragedia nel quartiere genovese di Pontedecimo dove un ragazzo di 32 anni di professione vigilantes, ha ucciso la sua fidanzata di 23 con un colpo di pistola e si è poi tolto la vita con la stessa arma. A dare l’allarme un famigliare del giovane. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici ma per i due ragazzi non c’è stato nulla da fare. Sul luogo anche la Polizia, il magistrato, il medico legale, gli investigatori e la scientifica per tutti i rilievi del caso e le indagini che dovranno fare luce sulla vicenda. Alla base della tragedia sembra ci sia la gelosia del ragazzo che non avrebbe accettato la decisione della giovane di lasciarlo.

