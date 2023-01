Posted on

Loano. Rachele Colombo vincitrice del Premio Miglior Album 2016 darà il via alla tredicesima edizione del Premio Nazionale Città di Loano per la musica tradizionale italiana, organizzato dall’Associazione Compagnia dei Curiosi in collaborazione con l’Assessorato al Turismo e alla Cultura del Comune di Loano, con il contributo della Fondazione A. De Mari e il patrocinio […]