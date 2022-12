Due ladri di 40 anni sono stati denunciati dalla Polizia a Rapallo per aver rubato le elemosine nelle cassette delle offerte della chiesa di S.MAria. I due, residenti in Valpolcevera, erano “in trasferta” per commettere il furto. A dare l’allarme è stato il parroco e alcuni fedeli che hanno sorpreso i due mentre uscivano dalla chiesa. I due hanno ammesso le loro responsabilità e restituito circa 60 euro. Ai due è stato dato un foglio di via dal Comune di Rapallo per 2 anni.

Informazioni sull'autore del post