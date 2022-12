Finale Ligure, Daniele Raco in scena all’Oratorio di Sant’Antonio con “Stand up Comedy”

Mercoledì 28 dicembre, ore 21, presso l’Oratorio diSant’Antonio, spettacolo “Stand Up Comedy” di Daniele Raco di Zelig.

È stato allestito presso l’Oratorio di Sant’Antonio di Varigotti, adiacente alla nuova Chiesa di San Lorenzo in via Aurelia 95, una sala per eventi con l’intento di poter sviluppare un calendario sia invernale che estivo di manifestazioni.

Il primo evento in programma, organizzato da Varigotti Insieme con il patrocinio del Comune di Finale Ligure, è “Daniele Raco LIVE”

Di cosa si tratta?

In pratica una raccolta di pezzi, battute, monologhi e improvvisazioni a ruota libera attingendo a trent’anni di repertorio.

Un repertorio che spazia tra il racconto della sua famiglia calabrese trapiantata in Liguria, il rapporto generazionale con i figli, le gite all’Ikea, il rapporto malato che ormai abbiamo con i social network e gli animali domestici.

Una serata sicuramente divertente e un pizzico irriverente per riempire con le risate un giorno tra il Natale e la fine dell’anno.

L’ingresso è gratuito

