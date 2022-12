Cimento invernale di nuoto di Loano: in 125 per il tradizionale tuffo di fine anno

Un caldo sole, apparso tra le nuvole proprio al momento giusto, ha accompagnato i temerari che oggi hanno partecipato alla 34^ edizione del Cimento Invernale di Nuoto di Loano promosso dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano in collaborazione con il Consorzio Obiettivo Turismo di Loano, la Federazione Italiana Nuoto Salvamento, la Guardia Costiera di Loano.

Questa mattina ben 125 nuotatori provenienti da tutto il nord Italia si sono ritrovati ai Bagni Medusa per il tradizionale tuffo di fine anno. L’acqua aveva la temperatura di 14 gradi (la stessa dell’aria), più che perfetta per il tradizionale tuffo fuori stagione a cui ha partecipato anche il presidente del consiglio comunale Giovanni Battista Cepollina in rappresentanza dell’amministrazione comunale.

Il cimentista più maturo è risultato essere Arturo Arnone di 86 anni (autentico veterano dei cimenti loanesi) mentre la più giovane era Antonella Antonella Caldarola del 2015. Il gruppo più numeroso era costituito dai “Nuotatori del Tempo Avverso” con 22 elementi.

