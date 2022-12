Centinaia di persone sono accorse oggi in Piazza De Ferrari a Genova per ricevere un regalo opera di un misterioso artista di strada noto per le sue piastrelle colorate e per indossare una maschera da scimmia. Tiler, questo il suo nome d’arte, aveva dato appuntamento alle 15 sui social, invito che è stato accolto da moltissime persone che ne hanno approfittato per completare gli ultimi regali di Natale. L’artista aveva annunciato che avrebbe donato 200 delle sue piastrelle disegnate.

