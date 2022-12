“Luoghi di lavoro che promuovono salute”, l’ASL 1 firma un protocollo di intesa con Confartigianato

Asl1, attraverso il Dipartimento di Prevenzione, promuove il “Progetto WHP (Workplace Health Promotion) – Luoghi di lavoro che promuovono salute”, presentato alle imprese, associazioni di categoria e alla cittadinanza, lo scorso 30 novembre nell’ambito di “I’M Salute” tenutosi ad Imperia. Il modello WHP è nato dall’incontro delle esperienze di igiene e sicurezza sul lavoro con la promozione della salute e sviluppato dal Centre of Health Promotion di Toronto e si sta diffondendo a livello europeo tramite apposito riconoscimento pubblico. Il programma “Luoghi di lavoro che promuovono salute – Rete WHP Liguria” ha l’obiettivo di diffondere azioni efficaci e strutturali per promuovere cambiamenti organizzativi nei “luoghi di lavoro” al fine di renderli ambienti favorevoli alla salute e all’adozione di stili di vita salutari per i dirigenti e per i lavoratori. Il programma è stato avviato da Regione Liguria e Alisa nell’ambito del Piano regionale della Prevenzione (PRP) 2021-2025, con la pianificazione del Programma Predefinito (PP) 03 “Luoghi di lavoro che promuovono salute.

L’adesione al programma rispetto al quale l’Asl1 fornisce supporto metodologico, offre alle imprese la possibilità di ottenere un attestato di riconoscimento di “Luogo di lavoro che promuove salute” al termine del percorso formativo. E fra le prime associazioni di categoria che hanno firmato il protocollo di intesa con Asl1, troviamo Confartigianato Imperia che sicuramente non sarà la sola ad intraprendere questo piano innovativo. Confartigianato, forte del suo radicamento sul territorio, è un partner di grande esperienza e competenze che saprà indirizzare i suoi associati e non solo, nell’importanza della promozione della salute.

Il progetto prevede, a partire dal 2023, il coinvolgimento anche delle imprese e di ulteriori associazioni di categoria. Asl1 attraverso personale dedicato, fornirà supporto e consulenza anche ai tecnici delle associazioni di categoria, affinché possano essere in grado di proporlo alle attività produttive.

“Un’iniziativa importante – sottolinea il DG di Asl1 Dott. Luca Filippo Maria Stucchi – il cui tema centrale è la salute e il benessere del lavoratore nell’ambito del proprio luogo di lavoro. Come Asl1 siamo molto soddisfatti per l’avvio del progetto che sicuramente troverà diverse adesioni fra le imprese e le associazioni di categoria”.

“Un progetto significativo – afferma il Dott. Francesco Sferrazzo Direttore del Dipartimento di Prevenzione – S.C. Gestione Promozione Salute e Sicurezza di Asl1 -che favorisce la salute e nello stesso tempo rappresenta un vantaggio economico per il mondo del lavoro. La collaborazione con Inail va nella direzione di valorizzare e premiare le aziende che investono sul benessere e la salute dei lavoratori e a tal proposito ad “I’M Salute”, per il progetto WHP, c’è stato un importante intervento di Inail -direzione Imperia e Savona, che ha evidenziato come le iniziative di promozione alla salute potrebbero comportare anche una riduzione del premio assicurativo per le imprese”.

“Una firma per promuovere – evidenzia – la presidente di Confartigianato Imperia Donatella Vivaldi – la cultura della salute all’interno dei nostri ambienti di lavoro, nei quali si passa la maggior parte della nostra vita. Vogliamo aiutare i nostri dipendenti e associati a rispettare la propria salute”. Alle parole della presidente Vivaldi fanno eco quelle di Barbara Biale direttore Confartigianato della provincia di Imperia: “E’ importantissimo avere questa collaborazione, aiutare a svolgere le attività che conducano sempre più verso il benessere e che siano anche preventive nei confronti della propria vita nel quotidiano. Promuovere la salute anche quando si lavora e sul luogo di lavoro, oltre a conciliare i propri stili di vita e di lavoro, attività che devono essere assolutamente sostenute”.

