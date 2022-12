Genova, tra le città più popolari su Instagram

Musement, la piattaforma digitale per scoprire e prenotare esperienze di viaggio in tutto il mondo, ha inserito la città della Lanterna tra le più popolari su Instagram, con quasi 2500 menzioni. Complici l’albero di Natale in piazza De Ferrari, le illuminazioni in città, la bellissima ruota panoramica al Porto Antico, il popolare Mercatino di San Nicola, la tradizionale cerimonia del Confeugo e molto altro ancora. Lo ha reso noto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

