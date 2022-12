Firmato l’accordo tra Asl 4 e ASP “Opere Pie Riunite” di Lavagna che rafforza l’integrazione ospedale-territorio

È stato siglato l’accordo tra l’ASL 4 e l’ASP “Opere Pie Riunite Devoto-Marini-Sivori” di Lavagna, che segna l’esordio di un nuovo modello di collaborazione tra l’Azienda sociosanitaria e la Struttura residenziale pubblica per anziani non autosufficienti.

L’accordo – sottoscritto dal Direttore generale di ASL 4, Paolo Petralia, e dal Presidente dell’ASP, Giovanni Mario Gaggero – sancisce l’avvio di percorsi condivisi volti a massimizzare la sinergia in ambito sanitario, sociosanitario assistenziale e nella formazione del personale.

In particolare è prevista la nascita di un Punto Salute all’interno della Struttura residenziale per erogare servizi di telemedicina (telerefertazione, teleconsulto, telemonitoraggio,…) e concretizzare l’integrazione tra funzioni sanitarie e sociali, gestendo la presa in carico degli ospiti secondo logiche di continuità assistenziale.

A questo scopo, l’ASP metterà a disposizione un locale idoneo e la connessione internet, mentre l’ASL4 fornirà una postazione informatica, dotata di strumenti integrati con la propria rete aziendale.

L’accordo prevede inoltre l’avvio di percorsi formativi per i professionisti sanitari, in particolare infermieri e fisioterapisti, in collaborazione con gli specifici corsi di laurea dell’Università degli studi di Genova, finalizzati a sperimentare e definire esperienze e protocolli clinico-assistenziali virtuosi, replicabili anche in altre realtà simili.

Il progetto utilizza tecnologie innovative per potenziare la rete di prossimità con le strutture intermedie e l’assistenza domiciliare, sviluppando un ecosistema sociosanitario capace di offrire servizi di prossimità, personalizzati, fruibili anche a distanza, al fine di migliorare la qualità di vita dei pazienti, riducendo anche gli accessi al Pronto Soccorso.

