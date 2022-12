Carlo Felice, grande festa per “50 anni insieme”, l’evento dedicato alle coppie genovesi che nel 2022 hanno raggiunto le nozze d’oro

“Oggi festeggiamo l’amore con la “A” maiuscola, non quello passionale che brucia come una fascina di paglia nel camino, ma quello fatto di attenzione, dedizione e coerenza: sono tutti valori che voi rappresentate a pieno, e per i quali vale la pena impegnarsi quotidianamente”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, intervenuto questa mattina all’evento “50 anni insieme”, organizzato dal Comune di Genova per festeggiare le nozze d’oro di 500 coppie di coniugi residenti in città.

“L’Italia e il mondo sono cambiati molto in questi ultimi 50 anni, anni che voi avete passato insieme al vostro compagno e alla vostra compagna, contribuendo a plasmare questo Paese e rappresentando un elemento di stabilità”, ha aggiunto il presidente nel fare i suoi auguri ai coniugi riuniti nella platea del teatro.

Dopo la messa nella Cattedrale di San Lorenzo, celebrata dal vescovo di Genova monsignor Marco Tasca, i festeggiati hanno assistito al concerto “Swinging in the snow” dell’ensemble Simone Molinaro al Teatro Carlo Felice.

A salutarli prima dello spettacolo, il sindaco di Genova Marco Bucci, il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e il Sovrintendente del Teatro Carlo Felice Claudio Orazi.

Al termine del concerto, brindisi nel foyer del teatro per festeggiare tutti insieme l’anniversario di matrimonio.

